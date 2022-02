Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und Solidarität in der Corona-Pandemie demonstrierten mehr als 100 Menschen am Freitagabend in Frankenthal. Sie versammelten sich zu einer Menschenkette auf dem Rathausplatz.

Wo Tatsachen verdreht und Fakten ignoriert werden, da ist die Demokratie in Gefahr – hier bei uns in Deutschland und im Osten Europas, betonten die Organisatoren der Kundgebung vom Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus Frankenthal. „Dieser Krieg hat keine Rechtfertigung“, stellte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit Blick auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine klar. Er forderte Solidarität mit den Russen, die trotz Repressalien den Mut haben, gegen den Krieg des Machthabers Wladimir Putin auf die Straße zu gehen.

Auch in Frankenthal sei die Demokratie in diesen Zeiten in Gefahr. Kritik an der Corona-Politik und an staatlichen Maßnahmen sei legitim. Diejenigen, die dagegen in Frankenthal protestieren, sollten jedoch „Abstand halten von der Saat des Hasses“. Scharf kritisierte Hebich die Verfasser eines Flugblatts, das in den zurückliegenden Tagen in der Stadt und in Vororten im Umlauf war. Dass sie sich in Anlehnung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus Weiße Rose 2.0 nennen sei empörend.

Forderung: Keine Bühne für Ideologen

Mit Sorge beobachte das Bündnis gegen Rechtsextremismus, dass bei den Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen wissenschaftliche Fakten ignoriert würden und Ideologen eine Bühne geboten werde, sagte die SPD-Stadträtin Marlene Siegel. Wer sein Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehme, sei auch dazu verpflichtet, zu prüfen, wer mit ihm läuft, müsse Aussagen hinterfragen und Demagogen widersprechen. An das Schicksal der Ukrainer, die sich zurzeit auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Land befinden, erinnerte Grünen-Stadträtin Ute Hatzfeld-Baumann, die sich im Arbeitskreis Asyl und im Beirat für Migration und Integration engagiert. Diese Menschen würden vielleicht auch nach Frankenthal kommen. „Sie brauchen dann die Unterstützung der Bevölkerung.“

Die Aktion auf dem Rathausplatz stand ursprünglich unter dem Motto „Uffbasse – solidarisch durch die Pandemie“. Als man die Kundgebung vor zwei Wochen angemeldet hatte, habe noch niemand damit gerechnet, dass es im Osten Europas Krieg geben könnte, sagte Rüdiger Stein vom Bündnis gegen Rechts, der zum Abschluss der Veranstaltung zu einer Schweigeminute für die Menschen aufrief, die unter dem Angriff Putins zu leiden haben. „Raus aus der Ukraine“, war seine Forderung an den russischen Machthaber. Zahlreiche Demonstranten hatten Fahnen der Friedensbewegung dabei. Unter den Teilnehmern am Freitagabend waren neben Vertretern von Parteien, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und Vereinen auch etliche Jugendliche.