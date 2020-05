Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der nach ihren Angaben am Montagabend an der Kreuzung Nordring/Westring/Carl-Benz-Straße einen Unfall verursacht haben und dann geflüchtet sein soll. Den Beamten zufolge hatte ein 48-jähriger Autofahrer gegen 18.25 Uhr an der Kreuzung in Richtung Nordbrücke gewartet. Der sich von hinten annähernde Motorradfahrer sei beim Rechtsabbiegen in den Westring an den Kotflügel des Autos gestoßen und anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.