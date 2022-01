Der Betreiber der Drive-Thru-Schnellteststation auf dem Festplatz an der Benderstraße bietet ab sofort nach eigenen Angaben die Möglichkeit an, den Abstrich gegen Gebühr zu Hause von einem mobilen Testteam vornehmen zu lassen. Pro Besuch koste der Service neun Euro, teilt Unternehmer Jürgen Maring mit. Die Höhe des Betrags sei unabhängig von der Anzahl der zu testenden Personen vor Ort. Marings Motivation für diese Neuerung: Jeder solle die Chance haben, „Gewissheit über eine mögliche Infektion“ zu bekommen. Es gebe schließlich viele Gründe, aus denen Menschen nicht eigenständig zum Testzentrum kommen könnten: „kein Auto, kein Führerschein, Unsicherheit, Gebrechlichkeit“. Für das Zusatzangebot habe er vier Mitarbeiter ausbilden lassen, die mit Ausrüstung und Material in Frankenthal und den Vororten unterwegs seien erklärt der Inhaber der Firma „Eventfritze“. Termine könnten telefonisch unter der Nummer 0156 78412555 oder auf der Internetseite www.festplatz-frankenthal.de/mobilertest abgestimmt und gebucht werden.