Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal sind am Mittwochabend zu einem Streit auf offener Straße in Fußgönheim hinzugezogen worden, der eskaliert ist. Wie sie weiter mitteilte, hatte gegen 19 Uhr zunächst eine 39-jährige Radfahrerin einen Autofahrer beleidigt und gegen den Wagen des 25-jährigen Manns aus Ludwigshafen getreten. Ihm war der unsichere Fahrstil der Frau aufgefallen. Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort und zerschlug vor dem Rathaus einen Glaskasten.

Dort traf die Polizei sie an, in einem alkoholisierten Zustand. Gegen eine Blutabnahme auf der Dienststelle leistete sie erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Polizei leitete in der Folge mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Trunkenheitsfahrt, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.