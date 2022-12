Die rund 500 Plätze in den städtischen Gemeinschaftsunterkünfte und angemieteten Wohnungen sind nahezu voll belegt. Und im Januar sollen weitere Menschen ankommen.

Man bereite sich auf die Unterbringung weiterer Geflüchteter vor und prüfe derzeit mehrere Möglichkeiten, beispielsweise die Anmietung weiterer Objekte. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. In der Nachbarstadt Ludwigshafen, wo sich aktuell rund 1300 Flüchtlinge aufhalten, war bereits die Unterbringung von Geflüchteten in Hallen ins Spiel gebracht worden. Zwischen den Jahren wird es laut Stadt in Frankenthal keine neuen Zuweisungen durch das Land geben. „Wir rechnen Mitte Januar mit der nächsten Zuweisung“, teilt die Pressestelle mit. Für Notfälle, beispielsweise wenn nach einem Brand kurzfristig Menschen untergebracht werden müssen, gebe es eine Rufbereitschaft. Für diese Fälle werde auch Wohnraum freigehalten.

Aktuell sind in Frankenthal 92 Flüchtlinge aus der Ukraine städtisch untergebracht. Gemeldet sind in Frankenthal (Stand 22. Dezember) insgesamt 481 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Vor Kriegsbeginn waren es 46. Nach einem leichten Rückgang im Sommer steigen die Zahlen der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, damit wieder.