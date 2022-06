[aktualisiert um 21 Uhr] Aus dem Lastwagen einer Spedition ist am Freitagnachmittag im Bereich Wormser Straße/Nordring/Berliner Straße aus noch ungeklärter Ursache eine geringe Menge des entzündlichen Gefahrstoffs Naphta ausgetreten. Darüber informierte die Feuerwehr Frankenthal. Die Kreuzung war ab 15.43 Uhr bis 18.15 Uhr gesperrt. Die direkt an die Einsatzstelle angrenzenden Häuser wurden vorsorglich geräumt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Laut Feuerwehr ist am Freitagnachmittag eine Luftmessung mit negativem Ergebnis erfolgt. Um die Entzündungsgefahr zu minimieren sei ein Schaumteppich gelegt worden. Die Straße wurde außerdem von einer Spezialfirma gereinigt. Im Einsatz waren, neben der Feuerwehr Frankenthal, auch Kräfte der BASF Werksfeuerwehr, die als Spezialisten in solchen Fällen dazugeholt werden.