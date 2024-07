Zwei der Drittel der Menschen in Notunterkünften wären auszugsberechtigt, finden aber keine Wohnung. Die Stadtverwaltung will deshalb Verhandlungen mit Investoren über den Bau von gefördertem Wohnraum auf zwei städtischen Grundstücken führen. Die entstehenden Wohnungen sollen nach Vorstellung der Verwaltung allen Menschen mit Wohnberechtigungsschein zur Verfügung stehen. Konkret geht es dabei um den früheren KBA-Parkplatz „P2“ an der Albertstraße und ein Areal in der Siemensstraße im Industriegebiet Nord, auf dem bereits Flüchtlinge untergebracht sind. Das geht aus Unterlagen hervor, über die der Stadtrat am Dienstag, 9. Juli, 17 Uhr, in einer Sondersitzung im Congress-Forum berät. Darüber hinaus könnte der Stadtrat am Dienstag mit seiner Zustimmung den Weg frei machen für Gespräche mit den Stadtwerken über die künftige Nutzung des bisherigen Verwaltungsgebäudes an der Wormser Straße. Dort könnten nach einem Umbau bis zu 120 Asylsuchende und Wohnungslose untergebracht werden.