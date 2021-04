Unter den gefälschten Impfpässen, die im Messenger-Dienst Telegram in mehreren Gruppen zum Kauf angeboten würden, seien auch Exemplare, die laut Stempel aus dem Impfzentrum Frankenthal stammen sollen. Das berichtet der Südwestrundfunk mit Verweis auf Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz.

Die Stadtverwaltung Frankenthal teilt mit, sie habe bisher keine Kenntnis von gefälschten Impfpässen gehabt. Es gebe aber mehrere Zeichen, an denen die Fälschung zu erkennen sei. In einem Stempel habe man zum Beispiel einen Schreibfehler entdeckt: Statt „Frankenthal“ stehe dort „Franknthal“. Außerdem gebe es eine spezielle Kategorie für Covid-19-Impfungen, die in echten Ausweisen bislang nicht vorhanden seien. Es sei zu erwarten gewesen, dass es Betrugsversuche geben würde, sobald Geimpfte bestimmte Privilegien erhalten, sagt Impfkoordinator Frank Rickert. Er geht allerdings davon aus, dass sich diejenigen, die einen falschen Impfpass kaufen, sowieso nicht impfen lassen würden. „Ich hoffe, das sind nur Einzelfälle.“