Mit einem geplatzten Reifen – und damit vergleichsweise glimpflich – endete nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen das Fahrmanöver einer 73 Jahre alten Lambsheimerin auf der L 522 in Richtung Frankenthal. Den Beamten zufolge wollte die Seniorin gegen 8.50 Uhr mit dem Auto zwei vor ihr fahrende Traktorengespanne überholen. Einen entgegenkommenden Wagen hatte sie offenbar übersehen. Um auszuweichen, sei die Frau zwischen den beiden Gespannen eingeschert, habe dabei allerdings den Anhänger des vorderen Traktorgespanns touchiert. Die Folge laut Polizei: Ihr vorderer rechter Reifen platzte. Der Anhänger sei unbeschädigt geblieben. Der Mann am Steuer des Pkw im Gegenverkehr – nach Zeugenaussagen ein schwarzer Audi – habe bis zum Stillstand bremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden, sei danach aber weitergefahren. Die Ermittler bitten den Unbekannten, sich bei der Inspektion Frankenthal als Zeuge zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06233 3130 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.