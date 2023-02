Vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts beginnt am Donnerstag, 23. Februar, 9.30 Uhr, der Prozess gegen eine 40-jährige Ludwigshafenerin, der gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Im November 2021 soll die Frau in Ludwigshafen ihrer Nachbarin mit einem Küchenmesser eine sechs Zentimeter lange und tiefe Wunde an der Wange zugefügt haben. Zuvor soll sie ihrer Nachbarin aufgelauert und sie gefragt haben, wer bei ihr eingebrochen sei, was diese nicht habe beantworten können. Die 40-Jährige ist einer Pressemitteilung des Gerichts zufolge bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft geht von verminderter Schuldfähigkeit aus und hat die Unterbringung der Ludwigshafenerin in einer psychiatrischen Einrichtung beantragt, weil mit der Begehung weiterer, ähnlicher Taten zu rechnen sei. Bei dem Prozess, der bereits für Dezember geplant war, handelt es sich um ein Sicherungsverfahren.