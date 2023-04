Ein 34-Jähriger und ein 42-Jähriger aus Ludwigshafen müssen sich am Mittwoch, 19. April, wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Den Männern wird vorgeworfen, in einer Nacht im April 2022 in eine Wohnung in Bad Dürkheim eingebrochen zu sein. Laut Gericht trafen die Angeklagten dort auf den schlafenden Bewohner, den sie bedroht, gefesselt und mit einer Wasserwaage mehrfach auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben sollen. Die mutmaßlichen Täter entwendeten eine Geldbörse, einen Flachbildfernseher, einen Laptop und ein Mobiltelefon. Den Geschädigten ließen sie gefesselt zurück.

Dem jüngeren Angeklagten wird zudem vorgeworfen, seine Verlobte mit einer Schreckschusspistole bedroht sowie mehrfach im Streit geschlagen und verletzt zu haben. Dabei zog sie sich laut Bericht Schwellungen und Wunden im Gesicht zu.

Bewusslosem gegen den Kopf getreten

Vor einem Kiosk in Ludwigshafen soll er zudem einen Gast angegriffen und mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben, als dieser schon bewusstlos am Boden lag. In der Folge soll er einen E-Scooter und ein Fahrrad gestohlen haben. Von einem Autofahrer auf seine auffällige Fahrweise angesprochen, soll er diesem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben.

Beide Angeklagten sind mehrfach vorbestraft. Der Jüngere ist wegen weiterer Taten in Untersuchungshaft. Zur Sache haben sie sich bislang nicht geäußert. Prozessbeginn ist am Mittwoch um 10 Uhr. Ab Montag, 24. April, sind vier Fortsetzungstermine angesetzt.