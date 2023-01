Der Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal beteiligt sich nach eigenen Angaben am nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am Freitag, 27. Januar. Der Verein unterstütze die bundesweite Aktion „#LichterGegenDunkelheit“. Bei ihr werden zum Gedenktag in rund 80 Gedenk- und Bildungsstätten, Museen, Dokumentationszentren und Erinnerungsinitiativen zur Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen mit Licht- und Beleuchtungseffekten an wichtige Ereignisse erinnert. Der Förderverein zeigt deshalb auf seiner eigenen Internetseite www.juden-in-frankenthal.de, auf der offiziellen Seite der Aktion unter www.lichter-gegen-dunkelheit.de und im Netzwerk Twitter unter https://twitter.com/FurGedenken ein Foto der früheren Frankenthaler Synagoge. Es war bei früheren Anlässen schon mehrmals auf die Giebelwand des Wohn- und Bürohauses an der Ecke Glockengasse/Synagogengasse projiziert worden. „Wo früher die Synagoge stand, bietet heute die Giebelwand des Gebäudes eine optimale Fläche, um Fotos aus der jüdischen Geschichte öffentlich zu präsentieren“, sagt Vorsitzender Herbert Baum.