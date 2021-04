Mit Kerzen und Blumen konnten Bürger am Sonntag auf dem Hauptfriedhof an die Opfer der Corona-Pandemie erinnern. An der Trauerhalle hatte die Stadt einen Gedenkort mit Kranz eingerichtet. Ein Hinweis auf das Corona-Gedenken fehlte allerdings. Trotzdem hielten dort im Laufe des Tages immer wieder Friedhofsbesucher inne. Auch die Kirchen hatten sich in ihren Gottesdiensten und mit Geläut an dem bundesweiten Gedenktag beteiligt, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgerufen hatte. Am Rathaus und vor anderen Verwaltungsgebäuden hingen die Flaggen auf halbmast. In Frankenthal sind seit Ausbruch der Pandemie 50 Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Bundesweit gibt es fast 80.000 Corona-Tote.