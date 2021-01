Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar gibt es einen Beitrag aus Frankenthal zur bundesweiten Aktion „Lichter gegen Dunkelheit“. Das hat der Förderverein für jüdisches Gedenken angekündigt. Weitere Aktivitäten sind im April geplant.

Mit dem nationalen Gedenktag wird Bezug genommen auf die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945. Seit 1996 wird an diesem Tag an die Opfer des NS-Systems erinnert. Da wegen der Corona-Pandemie keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden können, beteiligt sich der Förderverein an der bundesweiten Aktion „Lichter gegen Dunkelheit“: „Auf der Internetseite www.lichter-gegen-dunkelheit.de setzen zahlreiche NS-Gedenk- und Dokumentationsstätten sowie Gedenkinitiativen historische Orte des Gedenkens in ein besonderes Licht“, teilte der Vorsitzende Herbert Baum dazu mit. Die Frankenthaler zeigen ein Foto der früheren Synagoge in der Glockengasse.

„Wo früher die Synagoge stand, bietet heute die Giebelwand eines großen Wohn- und Bürogebäudes eine optimale Fläche, um Fotos aus der jüdischen Geschichte öffentlich zu präsentieren“, so Baum. Bei Gedenktagen habe man dort mit Filmen, Fotos und Texten bereits mehrmals Ausschnitte aus dem jüdischen Leben in Frankenthal vorgestellt. Die Fotos erscheinen am 27. Januar auch bei Twitter unter der Adresse https://twitter.com/FurGedenken.

Vortrag und Führungen

Im April beteiligt sich der Förderverein mit vier Veranstaltungen an der Aktion „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Der historische Hintergrund: Im Jahr 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, dass jüdische Bürger städtische Ämter in der Kurie, der Stadtverwaltung Kölns, wahrnehmen durften und sollten. Jüdische Gemeinden, andere Religionsgemeinschaften, gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen erinnern bundesweit an das Leben und Leiden jüdischer Menschen seitdem.

Unter dem Motto „250 Jahre jüdisches Leben in Frankenthal“ hat sich der Förderverein in Kooperation mit der Volkshochschule Frankenthal vorgenommen, „über engagierte jüdische Frauen und Männer, über erfolgreiche Kaufleute und Unternehmer, Anwälte, Lehrer, Richter und Ärzte“ zu informieren.

Drei Führungen gelten dem jüdischen Leben in der Innenstadt, den beiden Friedhöfen und den Stolpersteinen, die in Frankenthal verlegt wurden. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einem Vortrag Baums zum Thema „Seit 250 Jahren Juden in Frankenthal“ am Dienstag, 13. April, 19 Uhr, im VHS-Bildungszentrum, Schlossergasse 10. Der Eintritt ist frei.

NOCH FRAGEN?