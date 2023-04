Die Geburtsstation der Stadtklinik kann sich über eine Förderung des Bundes in Höhe von 47.490 Euro freuen. Das hat das Gesundheitsministerium des Landes nun bekanntgegeben. „Das sind sehr gute Nachrichten für die Region und die umfassende gesundheitliche Versorgung vor Ort“, teilt SPD-Landtagsabgeordneter Martin Haller in einer Pressemeldung mit. Die 29 Geburtsstationen im Land erhalten demnach in diesem Jahr rund 5,8 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Eine Besonderheit ist, dass die Verteilung der Gelder von den Ländern festzulegen ist. Die Landesregierung habe sich dafür eingesetzt, dass die Fördergelder allen Geburtsstationen zugutekommen, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, so Haller. Zudem habe man kleine Geburtskliniken in den Fokus genommen, um den ländlichen Raum zu stärken. Die Fördergelder sollen bereits Anfang Mai fließen. Dies sei mit der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz so abgestimmt.