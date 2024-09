„Die IG Bau weiß seit Monaten, dass ihre Maßlos-Forderung von mehr als 30 Prozent Lohnplus bei einer Laufzeit von zwölf Monaten keinerlei Basis für sinnvolle Gespräche ist“: Mit dieser Aussage reagiert der Frankenthaler Unternehmer und stellvertretende Obermeister der Gebäudereiniger-Innung Rheinhessen-Pfalz, Christian Hack, auf eine Pressemitteilung der Gewerkschaft. Die Arbeitgeber wünschten sich „ein Mindestmaß an wirtschaftlichem Realitätssinn“, so Hack. Die Flaute in der Industrie treffe auch das Dienstleistungshandwerk. Auftraggeber würden eine Weitergabe der steigenden Lohnkosten niemals akzeptieren. „Die Folge wäre eine Neuvergabe der Aufträge mit dem Ziel einer Kostenreduzierung. Die Leidtragenden wären wieder die Reinigungskräfte, die von einer Leistungsverdichtung betroffen wären“, sagt Hack. Die Gebäudereiniger-Branche habe in den zurückliegenden Jahren „wirklich gute Tarifabschlüsse zum Wohle unserer Mitarbeiter erzielt, die deutlich über der Inflationsrate lagen.“ Selbst wenn viele Unternehmen keine Inflationsausgleichprämie hätten zahlen können, könne von einem Nachholbedarf keine Rede sein.

Die IG Bau spiele im Tarifstreit ein doppeltes Spiel: „In der Öffentlichkeit macht sie auf Attacke, am Verhandlungstisch spielt sie dabei auf Zeit.“ Mehrere Terminvorschläge der Arbeitgeber habe die Gewerkschaft abgelehnt, sodass erst Ende Oktober weiterverhandelt werde.