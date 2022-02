Ein Portemonnaie mit Bargeld und allen persönlichen Dokumenten ist einem 76 Jahre alten Mann am Samstag in einer Frankenthaler Gaststätte gestohlen worden. Den Beamten zufolge hatte sich der Senior zwischen 13.30 und 18 Uhr in einer Kneipe im Foltzring aufgehalten. Dort sei ihm der Geldbeutel aus der Hosentasche gefallen. Die Vermutung der Ermittler: Ein anderer Gast könnte ihn an sich genommen und bis jetzt nicht wieder zurückgegeben haben. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.