Die Corona-Pause hat der Turnverein 1864/04 Lambsheim genutzt, um sein Restaurant in der Weisenheimer Straße und dessen Küche zu renovieren. Die Mitgliederversammlung hat am Samstag zugestimmt, dass der Vorstand für die Modernisierung ein Darlehen in Höhe von 20.000 Euro aufnimmt. Die Gaststätte hat mit Maurizio Cavallaro einen neuen Pächter und ist wieder geöffnet. Nach Angaben des Vorstands verfügt Cavallaro über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und will seinen Gästen ein breites und modernes kulinarisches Angebot bieten, unter anderem mit Steaks, Schnitzel, Burgern und Nudelgerichten.