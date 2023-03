Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, in dem die Zuschauer den Filmfrühling zunächst im Park am Schlösschen in Limburgerhof erleben konnten, wird Bobenheim-Roxheim diesmal die erste Station bilden. „Wir wollen die Menschen auch im Frühjahr schon mal glücklich machen“, sagt Michael Kötz, der das Festival zusammen mit seiner Frau Daniela verantwortet. „Denn sich mit Filmen Geschichten erzählen zu lassen, das ist ein bisschen wie früher beim Erzählen von Märchen am Kinderbett. Wir wissen dann, dass wir nie allein sind mit unserer eigenen Geschichte“.

Bobenheim-Roxheim/Speyer. Filmbegeisterte in der Region können sich wieder auf zwei Filmfeste freuen: Mit einer Auswahl von zwölf Filmen in deutscher Sprache macht der Filmfrühling vom 5. bis 21. Mai erneut in Bobenheim-Roxheim Station, dann zieht er vom 26. Mai bis 11. Juni erstmals in den Domgarten in Speyerpark um. Veranstalter ist das Festival des deutschen Films Ludwigshafen.Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, in dem die Zuschauer den Filmfrühling zunächst im Park am Schlösschen in Limburgerhof erleben konnten, wird Bobenheim-Roxheim diesmal die erste Station bilden. „Wir wollen die Menschen auch im Frühjahr schon mal glücklich machen“, sagt Michael Kötz, der das Festival zusammen mit seiner Frau Daniela verantwortet. „Denn sich mit Filmen Geschichten erzählen zu lassen, das ist ein bisschen wie früher beim Erzählen von Märchen am Kinderbett. Wir wissen dann, dass wir nie allein sind mit unserer eigenen Geschichte“.

Für die Realisierung wird erneut das Team sorgen, das seit 18 Jahren mit großem Erfolg das Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel veranstaltet. Zwölf ausgewählte deutsche und internationale Filmwerke werden dabei auf einer riesigen LED-Leinwand, die schon bei Tageslicht brillante Bilder ermöglicht, zu sehen sein. Ergänzt wird das wieder von einem umfangreichen kulinarischem Angebot auf Terrassen und in Gästezelten.aier

InfoDas vollständige Programm unter www.filmfruehling.de. Ab 14. April beginnt hier der Vorverkauf der Tickets.