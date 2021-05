Geschlossene Betriebe, anhaltender Umsatzausfall: Das Gastgewerbe zählt zu den am meisten gebeutelten Branchen. Mit Programmen wie Soforthilfe, Überbrückungshilfe I bis III, November-, Dezember-, Januarhilfe und Kurzarbeitergeld will der Staat Wirte und Hoteliers unterstützen. Das kommt unterschiedlich an.

„Ich wünsche mir, dass alles besser geregelt wird. Wir alle haben unsere Hygienevorgaben eingehalten wie viele andere Branchen, aber wir waren die Ersten, die schließen mussten“, kritisiert Sotirios Topouzis, Inhaber der Jägerstube im Albrecht-Dürer-Ring. „Uns wird die Butter vom Brot genommen.“ Die Beantragung von Soforthilfe sowie November- und Dezemberhilfe habe er an seinen Steuerberater delegiert und auch Geld erhalten. Allgemein sieht sich der Gastronom auf der Verliererseite und übt scharfe Kritik am Corona-Management der Bundesregierung: „Unsere ganzen Sportler dürfen weiterarbeiten und Millionen verdienen und im Geld schwimmen, die Gastronomie guckt weiter mit dem Fernglas.“

Doch nicht nur von der Politik, auch von seiner Versicherung fühlt er sich allein gelassen: Im Falle der Corona-Pandemie zahle die Versicherung für eine Betriebsunterbrechung nicht, „da wirst du noch mal mit dem Bein weggetreten“. Einziger Lichtblick sei für ihn zurzeit sein „verständnisvoller Vermieter“, der über die Lage Bescheid wisse und mit sich reden lasse, sagt Topouzis.

Insolvenzgefahren

„Die staatliche Soforthilfe ist zweifellos eine große Hilfe für die Gastronomie“, meint Stefanos Stavropoulos, Inhaber des Restaurants Marathon im City-Center. Man habe alles an den Steuerberater delegiert und bereits Gelder erhalten. Bei der Zahlung der Novemberhilfe habe es „eine Verspätung aus technischen Gründen“ gegeben. Dezemberhilfe sei beantragt, aber noch nicht vollständig ausgezahlt.

Auch zum Thema Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende September 2021, um angeschlagenen Betrieben in der Gastro-Branche eine Chance zu geben, wieder auf die Beine zu kommen, habe er sich Gedanken gemacht, könne aber noch keine abschließende Meinung äußern. „Wenn die Schließung der Betriebe noch lange dauert, dann befürchten wir wie Gereon Haumann, Präsident des Landesverbands des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes sagt, einen ,Tsunami an Insolvenzen’ in unserer Branche.“ Von der Politik wünscht sich Stefanos Stavropoulos, „die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Betriebe zu unterstützen und vor allem die öffentliche Sicherheit zu schützen“.

Zahlungen nach Monaten

Es werde „viel rumgebellt in den sozialen Medien“, hat Alfred Jaik, Inhaber der Traditionskneipe Titus, festgestellt, „aber ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte“.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 hatte er für März bis Mai die Soforthilfe noch selbst beantragen können und diese auch erhalten. Die anschließende Überbrückungshilfe I (April bis August) und II (Oktober bis Dezember), mit der ein Teil der betrieblichen Fixkosten (unter anderem Miete, Strom) erstattet wurde, musste über den Steuerberater beantragt werden, weil ein Umsatzeinbruch nachzuweisen war. Parallel zu den Überbrückungshilfen gebe es November- und Dezemberhilfe, die auf der Grundlage des Vorjahresumsatzes der Vergleichsmonate berechnet wurden. „Wer einen hohen Umsatz angegeben hat, der bekommt auch Geld“, meint Jaik. Natürlich müsse man warten, aber das Geld komme nach etwa zwei bis drei Monaten an.

So sei beispielsweise die Novemberhilfe – beantragbar Ende November – Ende Januar überwiesen worden. Überbrückungshilfe II und November- sowie Dezemberhilfe seien gegeneinander aufgerechnet worden. Überdies habe es während der gesamten Corona-Zeit für seine zwei festangestellten Mitarbeiter Kurzarbeitergeld gegeben, die Antragsformulare hierzu seien vereinfacht worden. Die meisten seiner 20 studentischen Aushilfen dagegen hätten schnell andere Jobs, etwa bei Amazon, gefunden. „Die Hilfsmaßnahmen sichern das Überleben, wir werden kein großes Minus haben“, gibt sich Alfred Jaik zuversichtlich. „Wir müssen weiterhin den Hintern zusammenkneifen.“ Ob wieder alles so wird wie vor Corona, darüber möchte der Wirt nicht spekulieren, doch eins meint er sicher zu wissen: „Gute Betriebe werden überleben.“

Nur für Geschäftsreisende

Sandra Nuha, Direktorin des Victor’s Residenz Hotel, steht zurzeit mit ihrer Stellvertretung und elf Azubis fast allein im Betrieb. „Es lohnt sich nicht aufzumachen. Der Umsatz ist zurzeit nicht erwähnenswert, wir versuchen nur, den Kosten entgegenzuwirken.“ Ihre 27 Mitarbeiter beziehen gerade Kurzarbeitergeld. Da ihr Haus zu einer größeren Kette mit sieben Standorten gehört, würden Anträge für Hilfszahlungen über die hauseigene Rechtsabteilung abgewickelt. Soforthilfeberechtigt sei ihr Hotel nicht gewesen, man habe jedoch einen Ausbildungszuschuss bekommen. Zwischen den beiden Lockdowns habe man sich vorübergehend vom Tagungshotel ins Touristische hinein orientiert, jedoch nur 50 Prozent des früheren Umsatzes erreicht.

Seit 11. Januar habe man wieder geöffnet und dürfe derzeit nur Geschäftsreisende beherbergen. Wie die Zukunft ihrer Branche aussieht, weiß auch Sandra Nuha nicht, schätzt aber, dass sich im Tagungsbereich viel ändern wird: „Größere Veranstaltungen wird es weiter geben, aber viele kleinere Meetings werden aussterben; viele Reisen waren vielleicht unnötig. Wenn man zu einer Kette gehört, profitiert man von der Größe, als Einzelbetrieb würde ich das nicht überleben.“