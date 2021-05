Gleich mehrmals hat es in der Frankenthaler Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag gebrannt. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wird von Brandstiftung ausgegangen. Ob die einzelnen Vorfälle zusammenhängen, wird ermittelt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 45.000 Euro.

Zunächst brannten gegen 3.30 Uhr vor einem Bistro in der Speyrer Straße zwei Sonnenschirme. Wenig später standen in der Karolinenstraße in einem Biergarten Stühle und eine Holzterrasse in Flammen. Zeitgleich brannten in einer frei zugänglichen Garage in der Sterngasse Holzbretter. Der Besitzer konnte laut Feuerwehr sein dort abgestelltes Fahrzeug mit Hitzeschäden im Frontbereich in Sicherheit bringen. Die über der Garage liegenden Wohnungen seien von dem Rauch und Ruß nicht betroffen gewesen.

Auf dem Gelände des Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) in der Ackerstraße/Erzberger Straße standen schließlich gegen 5.45 Uhr zwei Fahrzeuge in Flammen, ein weiteres wurde durch die Hitze stark beschädigt. Bereits bei der Anfahrt sei eine starke Rauchentwicklung sichtbar gewesen, so die Feuerwehr. Die brennenden Fahrzeuge seien zügig gelöscht und ein Übergreifen auf eine direkt angrenzende Fahrzeughalle, eine Garage und einen Bagger verhindert worden.