Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was tun, wenn Bäume auf einer Gashochdruckleitung stehen – und diese erneuert werden soll? Vor dieser Frage stand die Verwaltung in der Straße Am Strandbad. Mit den Stadtwerken hat man jetzt eine Lösung gefunden.

Die Gashochdruckleitung aus dem Jahre 1965 verläuft auf der Ostseite der Straße Am Strandbad unter einem Baumstreifen, wobei der Mindestabstand von 2,50 Meter zwischen Stamm und Rohrleitung