[Aktualisiert um 17.15 Uhr] Ein Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma hat am Mittwochvormittag einen größeren Feuerwehreinsatz in der Heinrich-Heine-Straße ausgelöst. 36 Anwohner mussten für etwas mehr als zwei Stunden ihre Wohnungen verlassen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde bei Arbeiten in einer Wohnung gegen 10 Uhr eine Gasleitung angebohrt. Daraufhin strömte Gas in die Wohnung, die Bewohner informierten die Feuerwehr. Diese habe das Gebäude und die direkt anliegenden Häuser sofort geräumt, die Stadtwerke trennten die Gasversorgung der betroffenen Wohnung. Die Anwohner wurden in einem Bus der Firma Dürk, der zufällig an der Einsatzstelle vorbeikam, untergebracht. Sie konnten nach der Freigabe durch die Feuerwehr, die alle Räume belüftet hatte, gegen 12 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen. Während des Einsatzes waren Teile der Max-Friedrich-Straße und der Westlichen Ringstraße ebenso wie die komplette Heinrich-Heine-Straße gesperrt. Buslinien wurden umgeleitet.