Dass Nester im Kamin eine unsichtbare Gefahr darstellen, hat ein Einsatz der Feuerwehr Frankenthal am Gründonnerstag bewiesen: Kurz nach 20 Uhr waren die Brandschützer alarmiert worden – wegen mutmaßlichen Gasgeruchs in der Pestalozzistraße in Frankenthal. „Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte eine leichte Rauchentwicklung und Gasgeruch an ihrer Etagengasheizung bemerkt“, berichtet die Feuerwehr.

Weil die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Bereitschaftsdienst Gas der Stadtwerke Frankenthal schon an der Wohnungstür eine deutlich erhöhte Kohlendioxid-Konzentration feststellten, wurde das Haus zunächst vollständig geräumt. An der Gasheizung, die offensichtlich auf Störung stand, war keine Wärmeentwicklung zu erkennen. Die Einsatzkräfte schlossen die Gaszufuhr und lüfteten die Wohnung. Außerdem forderten sie einen Schornsteinfeger an, da sie vermuteten, dass der Kamin möglicherweise verstopft sein könnte.

Heizung außer Betrieb genommen

Tatsächlich entdeckte der Schornsteinfeger ein frisches Vogelnest, das er entfernte. Aus Sicherheitsgründen wurde die Heizung außer Betrieb genommen; man rechnete damit, dass die Vögel über Ostern zurückkehren und ein neues Nest bauen.

Feuerwehr warnt vor Vogelnestern

„Bei jeder Verbrennung im Heizsystem entsteht unter anderem Kohlendioxid, welches dann durch den Kamin abzieht“, erläutert die Feuerwehr. Sei der Kamin beispielsweise wegen fehlender Schutzgitter durch Vogelnester verstopft, könnten die Abgase nicht abtransportiert werden und es entsteht eine unvollständige Verbrennung mit zusätzlichem Kohlenmonoxid.

„Beides sind giftige Gase, welche völlig geruchs- und geschmacklos sind und deshalb von den Bewohnern nicht wahrgenommen werden“, informiert die Feuerwehr. Betroffene verspüren zunächst Schwindel. Später können sie bewusstlos werden, bei höheren Konzentrationen über längere Zeit – etwa während des Schlafs – führen die Gase oftmals zum Tod, warnt die Feuerwehr.