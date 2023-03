Gasgeruch war am Dienstagabend der Grund für zwei Feuerwehreinsätze in der Innenstadt. Bei einem ersten Fall hatten sich um 19.37 Uhr Hausbewohner aus dem Ostring gemeldet. Bei Schadstoffmessungen der Wehrleute und von Mitarbeitern der Stadtwerke Frankenthal sei in der Luft jedoch nichts nachweisbar gewesen. Kurz darauf, gegen 20.16 Uhr, war in der Mörikestraße ein undefinierbarer Gestank aus der Kanalisation ausgetreten. Auch hier gab es keine Hinweise auf schädliche Stoffe. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb habe den Kanal daraufhin gespült. Das teilt die Feuerwehr Frankenthal auf Anfrage mit. Weil durch einen Übungsdienst in der Hauptwache zu diesem Zeitpunkt ein kompletter Löschzug verfügbar gewesen sei, war die Wehr mit 29 Mann und sieben Fahrzeugen vor Ort.