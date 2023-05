Beim rückwärts Ausparken hat eine 73-jährige Autofahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Karolinenstraße eine 27-jährige Mutter und deren dreijähriges Kind leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte die Seniorin die Fußgänger im Rückspiegel gesehen und wollte abbremsen. Dabei habe die Frau das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt. Die 27-jährige Frau und ihr Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der 73-jährigen Fahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.