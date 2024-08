Mit Einbrechern bekam es die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kleingartenanlage Mörscher Weiden in der Roxheimer Straße zu tun. Laut Bericht sind die Unbekannten in mindestens sieben Gartenparzellen an der A6 eingebrochen und haben dabei mehrere Werkzeuge erbeutet.

Bei einigen der Parzellen in der Mörscher Kleingartenanlage blieb es beim Einbruchsversuch. Ganz in der Nähe sind die Täter außerdem in die Scheune eines Landwirts eingedrungen. Dessen Sohn beobachtete gegen 0.10 Uhr drei Männer mit dunklen Jacken und Kapuzen, die mit Werkzeug aus einem in der Rutbertstraße geparkten Opel Zafira ausgestiegen waren. Gegen 2.40 Uhr sei der Opel dann mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren.

Wie die Polizei weiter meldet, wurde gegen 3 Uhr ein 43-Jähriger, der in seiner Kleingartenlaube übernachtete, von einem Geräusch geweckt. Auf seinem Grundstück begegnete er anschließend zwei Männern, die sofort die Flucht ergriffen und von dem 43-Jährigen zunächst verfolgt wurden. Die mutmaßlichen Einbrecher verloren auf ihrer Flucht Tatwerkzeug, die Polizeibeamten konnten zudem Spuren sicherstellen.

Die beiden Männer sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Wer Hinweise auf die Täter oder den Opel Zafira geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.