Eine Gartenlaube in der Gerhart-Hauptmann-Straße ist zwischen 3. und 9. Oktober das Ziel von Einbrechern gewesen. Laut Polizei verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen und die Holztür eintraten. Danach öffneten sie alle Flaschen, die sich in dem Häuschen befanden und stahlen die Pfandflaschen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.