Eine auf Häuschen in der Kleingartenanlage „Mörscher Weiden“ in der Roxheimer Straße installierte Photovoltaikanlage haben unbekannte Täter nach Angaben der Polizei zwischen Sonntag, 2. Januar, und Donnerstag, 6. Januar, 17 Uhr, abmontiert und mitgenommen. Den Beamten zufolge haben sie außerdem die zwei nebeneinanderliegenden Gebäude aufgebrochen. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.