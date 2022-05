Finanziell ist alles im grünen Bereich bei den Flomersheimer Gartenfreunden, freie Parzellen sind begehrt wie nie. Aber: Immer weniger Mitglieder packen freiwillig mit an, wenn es in der Anlage oder für den Verein etwas zu tun gibt.

Laut Schriftführer Elmar Bukovsky gibt es aktuell 16 Interessenten, falls eine der 16 Parzellen in der Mittagsweide oder der 35 Parzellen in der Anlage „An der Lehmkaut“ frei wird. Er schätzt die Wartezeit auf Minimum drei Jahre – in der Regel blieben Mitglieder dem Verein bis ins hohe Alter treu. Vor der Pandemie war die Anzahl der Anfragen einstellig.

Das Engagement für die Belange des Vereins, etwa wenn es um die Pflege des Vereinsheims und dessen Grünflächen geht, ist aus Bukovskys Sicht geringer – auch bei Veranstaltungen. Daher hatten die Gartenfreunde bereits bei der dem Treffen am vergangenen Freitag vorausgehenden Versammlung die Notbremse gezogen und eins von drei Festen sowie den Festwagen zur Flomersheimer Kerwe gestrichen.

Arbeitsstunden: Antrag vertagt

Der damalige Antrag, den Obolus von zehn Euro als Ersatz für eine Arbeitsstunde zu verdoppeln, war abgelehnt worden. Fünf Stunden soll jedes Mitglied pro Jahr für den Verein investieren. Bislang genügten also 50 Euro, um sich von dieser Auflage zu befreien. Ziel des Vorstands bleibt nach dessen eigener Darstellung, mittels finanziellem Druck den Anreiz zur Mitarbeit steigern. Doch auch diese Mal konnten sich die 21 Anwesenden nicht mit dieser Lösung anfreunden. Vorsitzender Hans-Georg Blim vertagte den strittigen Punkt erneut – in der Hoffnung, dass das Problem Corona geschuldet ist.

Die Mitgliederzahl des kleinsten und jüngsten der vier Frankenthaler Kleingartenvereine ist stabil: 51 aktive und fünf passive Mitglieder gehören ihm an. Dass der Vorstand im Vorjahr gut gewirtschaftet hat, zeigte der Kassenbericht: Trotz größerer Ausgaben ist das Guthaben 2021 nur minimal auf rund 18.500 geschrumpft. Wegen Corona hätten Einnahmen aus Festen gefehlt. Kompensiert habe das eine Rückvergütung beim Wasser. Die Ausgaben im Haushaltsplan fürs laufende Jahr: knapp 13.000 Euro.

Noch Fragen?

Kontakt zu den Gartenfreunden über Schriftführer Elmar Bukovsky, Telefon 0171 5335867, E-Mail FGF-eV@mail.de.