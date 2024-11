Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet der Fasnachtsverein Hessemer Kiesbolle am Sonntag, 10. November, ab 10 Uhr sein zweites Freundschaftsturnier für Gardetanzsport. Nach Angaben des Vorstands werden im Hessheimer Bürgerhaus unter der Turnierleitung von Leonie Kämmer und Annica Pischke zwölf Vereine aus den Regionen Mannheim, Pfalz und Hessen 67 Tänze vorführen und sich dem Wettbewerb stellen. Kiesbolle-Vorsitzender Rolf Alles rechnet mit 400 Besuchern. Aufgabe der Heßheimer ist es, das Turnier mit allem drum und dran zu organisieren sowie Pokale zu bestellen. Laut Alles gibt es noch einige Karten für die Veranstaltung, sie können per E-Mail an die Adresse hessemerkiesbolle@gmx.de reserviert werden.