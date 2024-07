Einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben theoretisch alle Eltern von Schulanfängern ab übernächstem Schuljahr. Doch wie groß ist das Interesse an diesem Angebot tatsächlich? Das will die Stadt nun erfragen.

Das Ganztagsfördergesetz, das im Schuljahr 2026/27 zunächst für Erstklässler und dann schrittweise für alle Klassenstufen gilt, stelle die Stadt als Träger von zehn Grundschulen vor Herausforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung. In den kommenden zwei Jahren müssten Ganztagsräume ausgebaut, Mittagessensangebote erweitert und fachlich geschulte Betreuungskräfte für rund 500 Schulanfänger gefunden werden. Weil der Bund nicht die kompletten Kosten für das von ihm initiierte Angebot trage, müsse das nötige Geld zudem in die kommenden Haushalte der Stadt einberechnet werden.

Ob Familien das im Gesetz für Ganztagsförderung zugesicherte Betreuungsangebot nutzen, ist ihnen freigestellt. Für die Planungen müsse jedoch klar sein, wie viele neue Betreuungsplätze ab 2026 in den einzelnen Grundschulbezirken benötigt werden. Um eine erste Orientierung zu bekommen, startet die Stadt in den Kindertagesstätten eine anonyme Elternumfrage. Die Unterlagen würden in den Kindertagesstätten verteilt, informiert die Verwaltung. Eine Teilnahme sei außerdem online möglich unter www.frankenthal.de/gafög. Hier finden Eltern auch allgemeine Informationen zum Thema.

Es sei wichtig, dass möglichst viele Familien eine Rückmeldung geben, wird Schuldezernent Bernd Leidig (SPD) in der Mitteilung zitiert. Nur wenn die Verwaltung eine realistische Einschätzung des Bedarfs habe, könne sie sich in dem verbleibenden Zeitraum gut vorbereiten. „Für ein möglichst qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot müssen unser Netzwerk ausgebaut und neue Verträge geschlossen werden. Das alles kostet Zeit. Die möchten wir bestmöglich nutzen.“

Bereits jetzt zeichne sich ab, dass berufstätige Eltern verstärkt auch schulbezirksübergreifend das Angebot der Frankenthaler Ganztags-Grundschulen wahrnehmen. Friedrich-Ebert-, Neumayer- und Pestalozzi-Grundschule, die ein solches Angebot bieten, seien bereits an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Auch deshalb sei ein stadtweiter Ausbau eines verlängerten Betreuungsangebots dringend erforderlich.