Familien haben ab 2026 stufenweise Anspruch auf eine ganztätige Betreuung ihrer Kinder in der Grundschule. Das ist per Landesgesetz so geregelt. Um das umzusetzen, sind nicht zuletzt weitere Räume erforderlich. Bei dem Thema ist die Stadt entscheidende Schritte vorangekommen.

Nur noch zwei Jahre, dann soll jeder Erstklässler in Rheinland-Pfalz einen Platz in einer Ganztagsschule haben können. So sieht es das Gesetz zur ganztätigen Förderung von Kindern im Grundschulalter