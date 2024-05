Seit 2021 ist die ganztägige Förderung von Grundschulkindern bundesweit gesetzlich verankert. Ab 1. August 2026 soll diese für Erstklässler umgesetzt werden. Bis dahin will auch Frankenthal diesen verbindlichen Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung umsetzen, informierte Schuldezernent Bernd Leidig (SPD) im Schulträgerausschuss.

Mit Beginn des Schuljahrs 2026/2027 können Eltern von Abc-Schützen die ganztägige Förderung einklagen. Die nachfolgenden Jahrgänge sollen stufenweise hinzukommen. Die Betreuung gilt dann von Montag bis Freitag über acht Stunden und soll prinzipiell auch in den Schulferien gesichert sein. Bisher haben Grundschulkinder einen solchen Anspruch auf einen Ganztagsplatz in der Regel nicht. Schon jetzt können Eltern aber an je drei Grund- und Förderschulen sowie vier weiterführenden Schulen in Frankenthal Ganztagsangebote für ihre Kinder zu nutzen. Ab Sommer 2026 sollten Eltern nun Planungssicherheit haben. Grundschulen ohne Ganztagsangebote müssen alternative Betreuungsangebote machen, etwa mit Tageseinrichtungen (Horten) oder einer Kindertagespflege.

Der Bereich Jugend und Soziales hat die Planungsverantwortung für die qualitative und quantitative „Umbauphase“ übernommen. Bereits seit 2022 gibt es eine bereichsübergreifende Arbeitsgruppe, die die Voraussetzungen für die fristgerechte Einführung 2026 schaffen soll, berichtete Leidig im Ausschuss. Die AG will mit den Schulgemeinschaften und Fachgremien ein Gesamtkonzept erarbeiten. Der grundlegende Bedarf für Ganztagsbetreuung soll noch vor den Sommerferien abgefragt werden.

Ganztags wird bereits in der Friedrich-Ebert-, Pestalozzi- und der Neumayer-Grundschule unterrichtet. Als Ganztagsförderprojekt läuft der Umbau des Nordend-Siedlerheims, das danach für eine Mittagsverpflegung der Lessing-Grundschüler geeignet scheint. Die außerschulische Betreuung dort wird laut Verwaltung ab dem neuen Schuljahr auf 15 Uhr ausgeweitet.