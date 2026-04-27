Nach 40 Jahren und vier Wochen ist die psychiatrische Therapie im Metznerpark Geschichte. Die Tagesklinik geht im Anbau der Stadtklinik auf – inklusive eines Kunstwerks.

Er wiegt stolze 70 Kilogramm, der Gong, der symbolisch steht für das, was die psychiatrische Tagesklinik der Stadtklinik Frankenthal am Metznerpark ausgemacht hat. Er war zum einen das wertvollste Stück in der letzten Behandlungseinheit, die vom einstigen Stadtkrankenhaus geblieben ist. Auf mehr als 20.000 Euro schätzt Matthias Münch, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie, den Wert des tönenden Instruments – auch weil es mittlerweile als Kunst am Bau eingestuft ist.

Zum anderen steht der im Sommer 1988 vom damaligen Oberarzt Peter Hess angeschaffte Gong für eine kreative Behandlungsform. In der Musikpsychotherapie wird er leise angespielt, schickt den Patienten auf eine Klangreise, auf der vor dem inneren Auge Bilder entstehen, die später aufgearbeitet werden.

Gong zusammengeklappt

Dass die runde Metallplatte seinerzeit mit einer Klappvorrichtung angefertigt worden ist, sollte sich bald vier Jahrzehnte bezahlt machen. Denn der Mechanismus erleichterte den Transport des Gongs an seine neue Wirkungsstätte, den Anbau der Stadtklinik im Westen von Frankenthal. Anfang März war die 51-Millionen-Euro-Investition offiziell eingeweiht worden, Ende April nimmt sie den operativen Betrieb auf.

Drei Stationen finden dort neue Räume und Behandlungsmöglichkeiten vor: die Geriatrie, die Geburtshilfe und die zusammengelegte Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Während die ersten beiden innerhalb des Krankenhausbaus in der Elsa-Brändström-Straße „nur“ verlagert werden müssen, muss die Tagesklinik am Metznerpark komplett geräumt werden.

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Fliegender Wechsel im Metznerpark

Im fliegenden Wechsel sollen die beiden Etagen in Klassenzimmer umgestaltet werden. Im Lauf des nächsten Schuljahrs sollen diese den akuten Platzbedarf der Tom-Mutters-Schule abfedern. Spuren der vorangegangenen Nutzung des zweistöckigen Flachbaus könnten bleiben. „Die Werkbänke werden zunächst nicht abmontiert“, informiert Münch. Obwohl schon 40 Jahre alt, stehen sie noch stabil da. „Sie könnten von der Schule weiterbenutzt werden“, bietet der Mediziner an.

Die Tagesklinik am Metznerpark macht Platz für Klassenzimmer der Tom-Mutters-Schule. Foto: Andreas Lang

Vier Tage hatten er und sein Team für den Umzug ins Krankenhaus am Rande der Stadt veranschlagt. Er ist recht prosaisch ablaufen. Patienten mussten nicht liegend in Krankenwagen eingeladen werden. Die Tagesgäste werden von den Mitarbeitern ab Dienstag, 28. April, einfach an der neuen Adresse empfangen. Über das lange Wochenende zuvor haben Umzugswagen nur das eingepackte Inventar aus den Behandlungszimmern und Büros am Foltzring eingeladen, ein Teil des Mobiliars wird in einer Außenstelle eingelagert.

Pionierarbeit in der Psychiatrie

Nicht nur der Gong war seinerzeit stilbildend für neue Formen in der psychiatrischen Behandlung. „Die Tagesklinik am Metznerpark war in den 1980er-Jahren eine von fünf autonomen und bettenführenden Stationen in Deutschland“, erinnert Münch. In der 1980 eröffneten neuen Stadtklinik war die stationäre Psychiatrie im berüchtigten sechsten Stock untergebracht. Vom alten Stadtkrankenhaus ist damals nur das 1957 mit errichtete Infektionshaus als Torso erhalten geblieben. Die Kommunalpolitik gab für die Folgenutzung der Stadtklinik den Vortritt vor der Musikschule.

Die Umzugskartons sind gepackt in der Tagesklinik, die Ende April in die Stadtklinik integriert wird. Foto: Andreas Lang

„Schon in den 1990er-Jahren stieß die Tagesklinik dort an ihre Kapazitätsgrenzen“, hat Münch recherchiert. Weil Therapie- und Gruppenräume knapp wurden, wurden Zimmer im benachbarten Hieronymus-Hofer-Haus angemietet. Dessen ungeachtet sei am Metznerpark Pionierarbeit geleistet worden, die auch die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf Frankenthal gelenkt habe, „die Galapagos-Insel der Psychiatrie“, wie Münch den Standort verortet. Vor allem in der Kunst- und Musiktherapie seien mit dem „Frankenthaler Modell“ Maßstäbe gesetzt worden, mit Tischtrommeln oder australischen Didgeridoos.

Sechs Mutter-Kind-Zimmer

Daran will der Chefarzt in der Stadtklinik anknüpfen. In der Vorderpfalz einzigartig wird in der Psychotherapie etwa die Mutter-Kind-Begleitung sein. Sechs Zimmer sind für individuelle Belegungen in dieser Konstellation reserviert, etwa für die Behandlung von Wochenbettdepressionen. Die ersten Patientinnen erwartet Münch Anfang Mai, punktuell könnten die Kleinen auch betreut werden. Dass die Psychiatrie in der Stadtklinik damit einmal mehr Maßstäbe setzt, ist ihrem Chefarzt zu verdanken, der Ende 2010 als Leitender Oberarzt nach Frankenthal gewechselt war. Die Kinder psychisch kranker Eltern nicht aus dem Blick zu verlieren, daran erinnert Münch immer wieder.

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Die lichtdurchfluteten Zimmer ermöglichen einen Ausblick weit in die Vorderpfalz hinein. Foto: Aljosha Wohlgemuth/Stadt Frankenthal/oho

Insgesamt 20 Tagesklinik-Plätze sind im Anbau eingerichtet, drei mehr als im Metznerpark. Der Bedarf in der Region ist höher. Seit Jahren laufen Verhandlungen, um in Limburgerhof eine neue Tagesklinik zu bauen. Nachdem diese wieder an Fahrt aufgenommen haben, ist Münch zuversichtlich, noch in diesem Jahrzehnt in Bahnhofsnähe die Pforten öffnen zu können. Mit dieser teilstationären Behandlungsform sieht er den Bedarf ordentlich abgedeckt. Im vollstationären Bereich sieht er jedenfalls keine Überbelegung.

Unterwegs im Donut

Auch die „heilende Architektur“ im Anbau ist für den Facharzt im Wortsinne wegweisend für eine moderne Psychiatrie. Zimmer mit Blick bis zur Haardt, lichtdurchflutete Gänge mit Zugang zu einem Innenhof und wenig Ecken, die ein Gefühl von Begrenzung vermitteln könnten. Stattdessen sind die Etagen wie ein Donut angelegt, es geht immer voran – und der mit Clematis und Hopfen begrünten Innenhof ermöglicht Lichtblicke.

2012 hat Münch die Leitung der Psychiatrie an der Stadtklinik übernommen und koordiniert die Arbeit der Psychologen, Ärzte, Pfleger sowie Musik-, Kunst- und Ergotherapeuten. Bis Ende 2031 kann er das nun konzentriert in einer Schaltzentrale tun, von der aus auch die Wege zu den anderen medizinischen Abteilungen nicht weit sind, etwa zur Neurologie. Gong frei also für ein neues Kapitel in der psychiatrischen Behandlung in der Stadtklinik.