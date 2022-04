Beim Ortsverband Frankenthal des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) gibt es einen Wechsel an der Spitze: Gabriele Martin wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung am Samstag zur neuen Vorsitzenden gewählt und folgt damit ihrem Mann Wolfgang Martin nach.

Ein großes Thema in der Sitzung war die Hochwasser-Katastrophe im vergangenen Jahr. 16 Kreisverbände des ASB waren im Ahrtal im Einsatz. Eine der ersten Gruppen sei die aus Frankenthal gewesen, berichtete der scheidende Vorsitzende. Manche Erlebnisse würden noch heute bedrücken. Der ASB habe unter anderem 500 Wohncontainer aus Berlin geholt und im Ahrtal aufgestellt. Alle seien noch bewohnt, da es weiterhin an Wohnraum und der nötigen Infrastruktur fehle.

Button-Verkauf für die Ukraine-Hilfe

Auch Hilfstransporte in die Ukraine habe der ASB auf den Weg gebracht. Unterstützt würden diese mit Mitteln aus der Aktion „Deutschland Hilft“. Gabriele und Wolfgang Martin ließen Buttons anfertigen, die in der ASB-Geschäftsstelle in der Mörscher Straße 101 und bald auch in einigen Frankenthaler Geschäften erworben werden können. Der Erlös soll der Ukraine-Hilfe zugutekommen. Geplant ist laut Gabriele Martin auch, ein Frauencafé in der Geschäftsstelle einzurichten.

Der ASB-Ortsverband, dem aktuell 668 Mitglieder angehören, sei vielfältig aktiv, unter anderem in den Bereichen Behindertenfahrdienst, Essen auf Rädern und Erste-Hilfe-Ausbildung. Zudem habe man sich an den Corona-Tests beteiligt. Die Impfquote der ASB-Helfer betrage beachtliche 95 Prozent, berichtete ASB-Landesvorsitzender Oswald Fechner.

Der Vorstand

Vorsitzende: Gabriele Martin; Stellvertreter: Ferdinand Ober und Wolfgang Martin; Beisitzer: Dirk Schlamp, Meik Martin, Lisa Martin, Ingrid Höhn und Ramona Welle; Kontrollkommissare: Franziska Bracht und Shawn Kirsch.