Gürtelrose betrifft jährlich Hunderttausende – besonders Ältere. In Frankenthal erklärt ein Chefarzt Ursachen, Symptome und warum eine Impfung oft unterschätzt wird.

Geschätzt 400.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland an Gürtelrose, wobei das Risiko ab dem 60. Lebensjahr deutlich steigt. Mit der Symptomatik und Therapie dieser Krankheit befasst sich am 6. Mai ein Vortrag in der Reihe „Medizin im Dialog“ in der Stadtklinik Frankenthal.

Referent ist Volker Ohler, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin. „Bei der Gürtelrose handelt es sich um ein Krankheitsbild, das auch von medizinischen Laien relativ leicht zu erkennen ist“, erklärt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es handele sich keineswegs nur um einen harmlosen Hautausschlag, sondern um eine Viruserkrankung, die Haut und Nerven gleichermaßen betrifft.

Als Ursache gilt eine frühere Erkrankung an Windpocken, da sich die Varizella-Zoster-Viren im Körper einnisten können. Sie können selbst nach Jahren wieder aktiv werden und eine Entzündung hervorrufen. Diese äußert sich in einem typischen bläschenförmigen Hautausschlag, von dem meist nur eine Körperhälfte betroffen ist. Anhand von Bildern wird Volker Ohler in seinem Vortrag die Symptome näher erläutern.

Statistisch mehr Frauen

Der Ausschlag sei jedoch nicht das eigentliche Problem, führt der Mediziner aus. Vielmehr könne es zu Komplikationen kommen, etwa wenn Gesicht und Augenpartie betroffen sind. Auch seien chronische Nervenschmerzen möglich. „Es ist daher wichtig, dass die Krankheit rechtzeitig und angemessen behandelt wird“, unterstreicht Ohler.

Als wichtige Basismaßnahme wird empfohlen, den Ausschlag abzudecken, um das Risiko einer Übertragung der Viren auf andere Personen zu reduzieren. „Auch eine Schmerztherapie darf nicht vergessen werden“, betont der Chefarzt. Um die Vermehrung der Viren zu stoppen, werden insbesondere bei älteren Patienten mit geschwächtem Immunsystem häufig antivirale Medikamente verordnet.

Statistisch gesehen erkranken mehr Frauen als Männer an Gürtelrose. In etwa zehn Prozent der Fälle wird aufgrund von Komplikationen eine stationäre Behandlung erforderlich.

Wie sieht es mit der Prophylaxe aus? Eine Impfung gegen Gürtelrose kann dazu beitragen, Risikogruppen sowohl vor der Erkrankung selbst als auch vor oft quälenden Nervenschmerzen zu schützen. Volker Ohler verweist auf das Robert Koch-Institut, das eine Standardimpfung für Menschen ab 60 Jahren empfiehlt. Bei schweren chronischen Grunderkrankungen und Immunschwäche sollte bereits ab 18 Jahren geimpft werden. In Deutschland liegt die Impfquote bei lediglich rund 20 Prozent.

Termin

Vortrag „Gürtelrose – Symptome, Prävention und Behandlung“ mit Volker Ohler, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin, am Mittwoch, 6. Mai, 18 Uhr, im Erdgeschoss der Stadtklinik Frankenthal, Elsa-Brändström-Straße 1. Eintritt frei.

