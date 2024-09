Gelber Sack oder Wertstofftonne? Die Freie Wählergruppe (FWG) hat eine Umfrage zur Abfallentsorgung veröffentlicht, bei der die Bürger ihre Meinung zur Zukunft des Gelben Sacks abgeben können. Hintergrund: In Kürze soll in der Sitzung der Strategiekommission Abfallwirtschaft über dieses Thema beraten werden. In der lokalen Politik werde darüber schon längere Zeit diskutiert. Während der Sack Vorteile biete, insbesondere was den Platzbedarf betreffe, weise er auch einige Schwachstellen auf, meint die FWG in einer Pressemitteilung. Die Säcke seien anfällig für Risse, was häufig Vögel und Nagetiere anlocke. Die FWG möchte wissen, was die Bürger dazu denken: Soll der Gelbe Sack bleiben oder durch die „Gelbe Tonne“ ersetzt werden? Die Umfrage läuft bis 22. September. Den Link zur Umfrage gibt es auf der Homepage der FWG unter www.fwg-ft.de.