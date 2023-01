Unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“ setzt Nicolas Meyer, Kandidat der FWG bei der Oberbürgermeisterwahl am 25. Juni, auf die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Dazu will Meyer zu mehreren Ideen-Werkstätten einladen, bei denen die Frankenthaler ihre Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zur Entwicklung der Stadt einbringen können sollen. Der erste Termin findet am Donnerstag, 12. Januar, ab 18 Uhr im Hotel Central statt. An zwei Freitagen (13. und 27. Januar) kann man den FWG-Kandidaten jeweils von 10 bis 11.30 Uhr im Café Mirou auf einen Cappuccino treffen.