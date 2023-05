Nach der öffentlichen Vorstellung im Café Mirou vor gut drei Wochen liegt das Wahlprogramm von FWG-Kandidat Nicolas Meyer nach dessen Angaben nun auch in gedruckter Form vor. Es werde in den kommenden Wochen an die Haushalte verteilt, kündigt Meyer in einer Pressemitteilung an. Das Programm unter dem Motto „Gemeinsam stark!“ sei das Ergebnis eines seit Januar laufenden Beteiligungsprozesses mit verschiedenen Formaten. Abrufbar sei es zudem auf der Internetseite www.nicolas-meyer.de.