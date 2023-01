Nicolas Meyer, der Oberbürgermeisterkandidat der Freien Wählergruppe (FWG) Frankenthal, eröffnet am Samstag, 28. Januar, 14 Uhr, das für seinen Wahlkampf eingerichtete Bürgerbüro „ZukunFT“ in der Albertstraße 14. Er wolle mit dem Büro, das zu individuell vereinbarten Terminen geöffnet sein wird, „einen Vorgeschmack darauf geben, wie ich als Frankenthaler Oberbürgermeister die Stadt in eine wettbewerbsfähige Zukunft führen möchte“, heißt es in der Mitteilung Meyers. In dem Büro könnten die Menschen ihre Ideen zur künftigen Gestaltung der Stadt „im direkten Dialog“ einbringen. Am Samstag seien alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich ein Bild davon zu machen. Für Essen und Getränke sei gesorgt. Das Büro sei barrierefrei erreichbar. Anmeldung per E-Mail an info@nicolas-meyer.de oder unter der Mobilnummer 0156 78869752.