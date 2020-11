Geht es nach der FWG-Fraktion, soll die Teilstrecke der Elisabethstraße zwischen Foltzring und Kanalstraße in eine Fahrradstraße umgewandelt werden. Tanja Mester sah in ihrem Antrag einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung der Radwege und wies im Stadtrat darauf hin, dass es in dem betreffenden Abschnitt vor allem in den Abendstunden Probleme mit verbotswidrig geparkten Fahrzeugen gebe. Die Fahrbahn werde eingeengt, die durchgehende Linie des rot markierten Radweges regelmäßig überfahren. Weiterer Gefahrenpunkt: Der Radweg werde auch in Nord-Süd-Richtung genutzt. Abhilfe könne mit einer Fahrradstraße und einem durchgängigen Parkverbot geschaffen werden, erklärte die FWG-Frau und führte die Stadt Worms als Beispiel an. Weil es noch kein Gesamtkonzept gibt, schlug Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) vor, die Thematik im Planungs- und Umweltausschuss zu behandeln.