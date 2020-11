Der Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer ist aus einer Fusion hervorgegangen: Mit Wirkung vom 1. Oktober 2019 schlossen sich die Volksbank Kur- und Rheinpfalz, wie sich das Speyerer Institut bis dahin nannte, und die RV Bank Rhein-Haardt mit Sitz in Lambsheim zusammen. Letztere brachte mit ihrem Geschäftsgebiet im Raum zwischen Frankenthal und Grünstadt 16 Geschäftsstellen und vier SB-Filialen in den Verbund ein. Sie kündigte an, dass in einem Neubau am Frankenthaler Jahnplatz die Regionaldirektion für das Gebiet Rhein-Haardt angesiedelt werden solle. An diesem Plan halte man fest, bestätigte auf Nachfrage am Mittwoch Vorstand Mathias Geisert.