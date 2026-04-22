Eine Fahrradstreife der Polizei hat am Dienstag zwischen 9 und 16 Uhr in der Innenstadt zahlreiche Verkehrsverstöße registriert und geahndet. Nach Angaben der Polizei wurde allein die Fußgängerzone von neun Personen regelwidrig befahren – einmal mit dem Auto, acht Mal mit dem Rad. Zudem telefonierte ein Radler während der Fahrt mit dem Handy. Und in der Johann-Klein-Straße waren zwei Radfahrer auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs.