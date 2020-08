Eigentlich hatten sich alle Beteiligten korrekt verhalten, als ein Autofahrer am Freitagmorgen in der Karolinenstraße in Frankenthal eine 61-jährige Fußgängerin streifte. Weil sie aber keine Kontaktdaten ausgetauscht haben, sucht die Polizei nun nach dem Unfallverursacher und einer hilfsbereiten Zeugin. Die Frau war nach dem leichten Zusammenstoß gestürzt, hatte aber zunächst keine Schmerzen oder Verletzungen bemerkt und das auch so dem Autofahrer und einer Passantin auf Nachfrage gesagt. Später verspürte die Fußgängerin doch Schmerzen und meldete den Vorgang der Polizeiinspektion Frankenthal. Wer etwas über den Unfall weiß, kann sich unter Telefon 06233 313-0 und unter der E-Mail-Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.