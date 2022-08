Eine 76 Jahre alte Fußgängerin ist nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Den Beamten zufolge hatte ein 26-jähriger Autofahrer die Seniorin gegen 8.15 Uhr beim Abbiegen vom Foltzring in den Nachtweideweg übersehen. Die Frau selbst habe an der dortigen Fußgängerampel bei Grün die Straße überquert. Sie sei infolge der Kollision mit dem Pkw zu Boden geworfen worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens um Hinweise zum genauen Ablauf. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.