Schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper trug am Mittwoch eine 45-jährige Wormserin von einem Unfall davon. Laut Polizei war die Frau gegen 8 Uhr zu Fuß in der Eckenbertstraße unterwegs und wollte die Straße an einem Fußgängerüberweg queren. Ein 75-jähriger Autofahrer, der die Eckenbertstraße ebenfalls befuhr, übersah die Frau auf dem Zebrastreifen und kollidierte mit ihr. Die 45-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.