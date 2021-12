Auf dem Fußgängerüberweg des Willy-Brandt-Rings am ehemaligen Hochstiftkrankenhaus in Worms ist am Freitag eine Frau angefahren und verletzt worden. Der Fahrer flüchtete. Die 33-Jährige aus der Verbandsgemeinde Eich wollte laut Polizei um 7.45 Uhr den Willy-Brandt-Ring in Richtung Andreastor überqueren. Kurz bevor die Frau den Gehweg auf der anderen Straßenseite erreichte, wurde sie von einem Lkw, der in Richtung Worms-West unterwegs war, touchiert. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Er steuerte laut Polizei einen 7,5-Tonnen-Laster mit weißer Plane.

Die Polizei Worms bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.