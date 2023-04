Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen in Rheinland-Pfalz will sich die Stadt 1500 Euro pro Jahr kosten lassen. Der gemeinnützige Verein, der am 5. Mai gegründet werden soll, verfolgt in erster Linie das Ziel, den Fuß- und Radverkehr professioneller und zielgerichteter zu fördern.

Ausgegangen ist die Initiative von der Stadt Kaiserslautern. Inzwischen haben 57 Kommunen im Land die Notwendigkeit erkannt, sich untereinander zu vernetzen und der Arbeitsgemeinschaft, die sich auch als Informations- und Kommunikationsschnittstelle versteht, beizutreten. Im Planungs- und Umweltausschuss fand die angestrebte Mitgliedschaft der Stadt ein positives Echo.

Gabriele Bindert (CDU) sprach von einem „kleinen Baustein“, um die Situation für die Radfahrer weiter zu verbessern. Auch Alis Hoppenrath (SPD) begrüßte eine Vernetzung, die für die Durchsetzung gemeinsamer Interessen nützlich sei. „Wir wünschen uns, dass etwas Gutes herauskommt“, sagte sie und erinnerte an den Audit-Bericht von 2012 und an den vom Stadtrat 2014 beschlossenen 14-Punkte-Plan, von dem vieles bereits umgesetzt sei. Immanuel Pustlauck (Grüne/Offene Liste) signalisierte Unterstützung und hielt ein baldiges Treffen der Frankenthaler AG Radverkehr für wünschenswert.

Dass es an der zügigen Umsetzung verschiedener Maßnahmen mitunter hapere, führte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auch darauf zurück, dass das maßgebliche Personal, namentlich ein Verkehrsplaner, derzeit bei der Verwaltung fehle.