Bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wurde am späten Donnerstagabend ein 52-jähriger Mann aus Baden-Württemberg. Der Autofahrer flüchtete. In einer gemeinsamen Mitteilung informieren die Kriminalpolizei Worms und die Staatsanwaltschaft Mainz über den Unfallhergang. Danach soll ein 24-jähriger Wormser gegen 23.20 Uhr „mit stark überhöhter Geschwindigkeit“ auf der Ludwigstraße in Richtung B9 unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung Ludwigstraße/Hagenstraße sei es dann zur Kollision mit einem Fußgänger gekommen, der die Fahrbahn passierte. Der 52-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen, heißt es weiter. Der Pkw des flüchtigen Fahrers wurde im Zuge einer „umfangreichen Fahndung“ am Wormser Flugplatz gefunden und sichergestellt. Der Aufenthaltsort des Unfallverursachers sei derzeit nicht bekannt.